В селе Екатеринославка Приамурья в 2023 году начнется строительство водозабора

На эти цели направят более 450 млн рублей

ТАСС, 8 января. Строительство водозабора в селе Екатеринославка Амурской области начнется в текущем году, на эту работу будет направлено более 450 млн рублей, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

В 2022 году в Приамурье направили 519,2 млн рублей на улучшение качества питьевой воды. В рамках федерального проекта "Чистая вода", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда", началось строительство двух артезианских водозаборов в селе Ивановка и городе Завитинске, а в Свободном пробурили две скважины.

"В этом году в регионе начнется строительство водозабора в Екатеринославке. На эти цели будет направлено более 450 млн рублей. Артезианский водозабор в Завитинске будет сдан летом этого года, в Ивановке - к концу ноября. Участие в федеральном проекте дает нам возможность быстрее модернизировать сети и обеспечить качественной питьевой водой как можно большее количество жителей области", - сообщил глава региона Василий Орлов, которого процитировала пресс-служба.

Он уточнил, что всего в рамках проекта "Чистая вода" на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в области в федеральном бюджете предусмотрено 1,8 млрд рублей. Так, по этой программе в ушедшем году началось строительство водозабора и в Завитинске. Ввести в эксплуатацию его планируют в июле 2023 года. На его возведение потратят 420,5 млн рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов.

Строительство водозабора в селе Ивановка также началось в прошлом году, оно обойдется в 407 млн рублей. После ввода в эксплуатацию водозабора шесть старых скважин, качество воды из которых вызывает нарекания, будут законсервированы. На новый водозабор переключат также шесть социальных объектов села. В результате чистую и качественную воду получат более 3 тыс. местных жителей. Это будет первый артезианский водозабор на территории муниципального округа.

В рамках проекта "Чистая вода" в 2022 году в городе Свободном завершилась реконструкция Пёрского водозабора. Он обеспечивает жителей водой в два раза чище, чем до ремонта. На все работы из федерального бюджета по нацпроекту выделили более 400 миллионов рублей. Кроме того, в Свободном завершилось бурение двух скважин на воду, на это потратили 166,8 млн рублей, выделенных из бюджетов трех уровней.