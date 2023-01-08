МЧС внедряет уникальную систему расчета реального ущерба от пожаров

В ведомстве подчеркнули, что методика позволит инспекторам пожарного надзора и дознавателям оценить близкую к реальной величину материального ущерба от пожаров

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Специалисты МЧС России разработали и уже внедряют новую систему расчета ущерба от пожаров, которая не имеет аналогов в мировой практике. Об этом ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Нами проведена научно-исследовательская работа и разработана расчетная методика определения материального ущерба от пожаров для различных объектов, которая не имеет аналогов в мировой практике и является уникальной. Сейчас она внедряется путем цифровизации", - сказал он. По его словам, средний ежегодный ущерб от пожаров в зданиях и сооружениях составляет не менее 14 млрд рублей. "Однако, как показывает внедряемая методика, в реальности он выше в пять раз и достигает 70 млрд рублей", - сказал он.

Еникеев пояснил, что необходимость разработки такой методики обусловлена тем, что ежегодно на территории России около 80% пожаров регистрируются как безущербные, то есть в карточках учета пожаров не указывается материальный ущерб. Это связано с тем, что дознавателям госпожнадзора не поступают соответствующие документы. Кроме того, анализ документально зарегистрированного прямого ущерба показывает, что эта информация не всегда является полной и объективной. "Но объективные сведения нужны при принятии управленческих решений как на федеральном, так и региональном уровне для обеспечения пожарной безопасности", - сказал представитель МЧС.

Он добавил, что подготовленная методика позволит инспекторам пожарного надзора и дознавателям оценить близкую к реальной величину материального ущерба от пожаров. В данном случае речь идет о прямом ущербе, который не учитывает финансовые затраты на тушение и проведение аварийно-спасательных работ, упущенную выгоду бизнеса в результате остановки производства и т. д.