Клишас предложил игнорирующим конституцию политикам покинуть органы власти

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов ранее призвал задуматься над возможностью лишения россиян гражданства

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Политики, призывающие игнорировать положения Конституции РФ, должны покинуть конституционные органы власти России. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

В воскресенье депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов в своем Telegram-канале призвал задуматься над возможностью лишения россиян гражданства, что противоречит Конституции РФ. По его мнению, руководству страны нужно решить, необходимо ли "продолжать играть по правилам". Парламентарий полагает, что для уехавших из страны критиков специальной военной операции на Украине "нужно придумать целый комплекс ограничительных мер", в частности им можно было бы запретить въезд в Россию "лет на 20 и поразить их в правах на этот же срок".