Жители Новосибирска установили рекорд по количеству слепленных снежных баб

Новый год и Рождество

Они сделали 130 снежных фигур

НОВОСИБИРСК, 8 января. /ТАСС/. Жители Новосибирска слепили 130 снежных баб в рамках фестиваля на Михайловской набережной города. Рекорд внесен в Реестр рекордов России, сообщила в своем Telegram-канале в воскресенье вице-мэр города Анна Терешкова.

"Рекорд установлен, задокументирован и внесен в Реестр рекордов России. Теперь Новосибирск - город снежных баб", - написала вице-мэр.

Она добавила, что участники фестиваля также слепили еще 70 других снежных фигур: снеговиков, животных, елок и других.

Фестиваль снежных баб прошел в Новосибирске в рамках федерального проекта "Новогодняя столица России". Также в городе состоялся всероссийский съезд Дедов Морозов, на который были приглашены волшебники из 85 регионов страны.

О проекте

Культурно-просветительский проект "Новогодняя столица России" был запущен в 2012 году Министерством культуры РФ для развития туризма в стране. Ежегодно экспертный совет министерства на основе заявок выбирает город, которому присваивается статус новогодней столицы. При отборе учитывается уровень развития учреждений культуры и наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения масштабных мероприятий, готовность претендента к приему туристов. Победитель конкурса "Новогодняя столица России" должен подготовить оригинальную программу, отражающую специфику региона, его историю и культурное наследие.

Первой новогодней столицей 29 ноября 2012 года была объявлена Казань. Впоследствии этим статусом были наделены Вологда (2014), Владимир (2015), Сортавала (2016), Тамбов (2017), Ханты-Мансийск (2018), Тула (2019), Рязань (2020), Калуга (2021), Нижний Новгород (2022).