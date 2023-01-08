Зимний сезон для курорта обещает быть успешным, сообщил глава города Алексей Копайгородский

СОЧИ, 8 января. /ТАСС/. Сочи принял за новогодние каникулы около 200 тыс. отдыхающих. Зимний сезон для курорта обещает быть успешным, сообщил глава города Алексей Копайгородский.

"Новый отсчет запущен: около 200 тыс. человек отдохнули в Сочи в новогодние каникулы. Зимний сезон в целом обещает быть успешным. Сочи обладает надежной качественной туристической инфраструктурой", - написал он. К началу летнего сезона в городе появятся единые инфоцентры, в которых можно будет узнать о туристических возможностях Сочи. Власти города продолжат развитие санаторно-курортной инфраструктуры, уточнил Копайгородский.

По словам мэра, в 2022 году в Сочи обновили максимальный за 100 лет показатель турпотока, приняв 7,2 млн гостей. За минувший год турпоток вырос на 4%, в городской бюджет санаторно-курортная отрасль Сочи перечислила более 1,5 млрд рублей. Услуги размещения предоставляли более 2,3 тыс. объектов, в том числе 60 санаториев и 174 крупных гостиничных комплекса, что на 3% больше прошлого года.

Мэр сказал, что три береговых полосы - "Маяк", "Дагомыс" и "Остров" - стали первыми экопляжами России, еще 23 пляжа работали с голубыми флагами - высшей оценкой качества и экологичности. Власти курорта намерены продолжать капитально преображать пляжи: на согласовании уже 15 проектов благоустройства, в разработке еще около 60. В Год экологии открылось сразу десять глэмпингов, а ранее работало только три таких гостиницы. 11 отелей получили "Зеленые ключи" - сертификат, подтверждающий работу по международным экостандартам.

"Разработано три новых экомаршрута по объектам санкура и туристского показа. Модернизировали восемь знаковых для города объектов показа Сочинского нацпарка. Субсидии от курортного сбора превысили 760 млн рублей. Средства направили на благоустройство парков, скверов и набережных", - сказал Копайгородский.

Краснодарский край - один из основных туррегионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов.