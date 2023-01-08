8 января, 08:33
Пандемия COVID-19

СМИ: 20 ведущих инженеров КНР умерли за минувший месяц

СМИ: 20 ведущих инженеров КНР умерли за минувший месяц
© Kevin Frayer/ Getty Images

Как отмечает South China Morning Post, у членов Китайской инженерной академии есть привилегии в области оказания медицинских услуг, но даже для них не нашлось свободных мест в лечебных заведениях

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Двадцать ведущих китайских инженеров умерли в течение месяца после ослабления антиковидных ограничений в КНР. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на Китайскую инженерную академию.

Читайте также
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Сообщается, что 20 членов Академии умерли в период между 15 декабря и 4 января. При этом соответствующий уровень смертности за минувший год составил 16 человек.
Как отмечает издание, члены Академии имеют привилегии в области оказания медицинских услуг. В то же время, из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью в стране даже для них не нашлось свободных мест в лечебных заведениях.

Китай в начале декабря оптимизировал антиковидные ограничения, после чего в стране было зафиксировано повсеместное распространение коронавируса. Как отмечают китайские медицинские специалисты, это ослабленные штаммы COVID-19, поэтому болезнь обычно протекает в щадящей форме, вероятность летального исхода низкая. Ранее Государственное управление миграционного контроля КНР проинформировало, что с 8 января власти существенно ослабят карантинные ограничения на границе. 

Теги:
КитайПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация