Минпросвещения назвало регионы с наиболее успешной практикой поддержки учителей

По данным ведомства, лучшие результаты показали 12 регионов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Министерство просвещения России опубликовало на своем сайте список регионов, которые показали наиболее успешные практики социальной поддержки учителей.

"Минпросвещения России провело анализ практик субъектов России, направленных на закрепление статуса учителя в обществе, а также устанавливающих социальные гарантии педагогов. В этом году 12 регионов показали наиболее успешные практики социальной поддержки", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в этом году ключевыми направлениями работы региональных органов стали привлечение молодых учителей, социальные гарантии и профессиональный рост педагогов, а также поддержка сельских школ.

"Во многих регионах страны задача по привлечению молодых специалистов в школы решается с помощью различных материальных поощрений: процентной надбавки к заработной плате при приеме на работу, разовых выплат и фиксированных доплат", - уточнили в Минпросвещения.

В Вологодской области для педагогов до 35 лет, проживающих и работающих в сельской местности, установлена единовременная выплата в 500 тысяч рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе учителям математики, физики и информатики при переезде из других регионов выплачивают 1 млн рублей.

В Чукотском автономном округе для молодых педагогов предусмотрена социальная выплата на приобретение жилья, а в Рязанской области преподаватели колледжей и вузов имеют право на получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории области. Участки предоставляются в безвозмездное пользование на шесть лет для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с последующей передачей в собственность.