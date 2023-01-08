8 января, 09:28
Пандемия COVID-19

В России заболеваемость ковидом за неделю упала на 40%

В России заболеваемость ковидом за неделю упала на 40%
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

На 33,9% снизилось число госпитализаций

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России снизилась на 40% по сравнению с показателем прошлой недели, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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С 2 по 8 января штаб сообщил о 23 435 случаях заражения, что стало минимумом с середины лета прошлого года. Неделей ранее в штабе зарегистрировали 39 255 заболевших.

Число госпитализаций также резко снизилось - на этой неделе в больницы доставили 4 118 заболевших против 6 225 на прошлой (спад на 33,9%).

Заметно уменьшилось и количество случаев выздоровления. За последние семь дней, по информации штаба, вылечились 32 474 человека - на 34,6% меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Смертность из-за ковида в России снижается медленнее, чем заболеваемость. С 2 по 8 января штаб зарегистрировал 318 летальных исходов против 379 за предшествующие семь дней (сокращение на 16,1%). При этом число умерших оказалось минимальным с начала августа прошлого года. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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