Государственным научным организациям могут предоставить право изучения недр в России

Для этого необходимо изменить закон "О недрах"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Научные и образовательные организации, находящиеся в ведении российского правительства или Минобрнауки, могут получить право изучения недр и геологических работ. Для этого нужно изменить закон "О недрах", говорится в рабочих материалах Совета Федерации, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"В современных условиях целесообразно наиболее полно использовать потенциал научных и образовательных организаций России, независимо от ведомственной принадлежности, в целях изучения недр во всех масштабах. В связи с этим для реализации исследований и работ, в частности направленных на обеспечение безопасности населения, необходимо внесение изменений в закон в части предоставления федеральным государственным научным и образовательным организациям, подведомственным правительству РФ и Минобрнауки РФ, права ведения геолого-геофизических работ, геологической съемки, инженерно-геологических изысканий, научно-исследовательских, палеонтологических и других работ, направленных на общее изучение недр, геологических работ по прогнозированию землетрясений, сейсмологическому мониторингу, контролю за режимом подземных вод и иных работ, проводимых без существенного нарушения целостности недр без получения лицензии", - говорится в материалах.

При этом в действующем законе РФ "О недрах" 1992 года не предусмотрены какие-либо механизмы, допускающие изучение недр в научных целях организациями, не подведомственными федеральному органу управления государственным фондом недр или его территориальному органу, на основании государственного задания. Таким образом изучение недр возможно только организациями, подведомственными Федеральному агентству по недропользованию (Роснедра).

"Вместе с тем изучение недр предусмотрено как государственными заданиями научных и образовательных организаций Минобрнауки России, так и других федеральных органов исполнительной власти, Московским и Санкт-Петербургским государственными университетами, учредителем которых является правительство РФ, грантами научных фондов, включая Российский научный фонд. Выполняются, в частности, работы по изучению вулканической и сейсмической активности, прогнозированию землетрясений, которые традиционно относятся к функционалу учреждений, подведомственных Минобрнауки России, и необходимы для выполнения обязательств перед МЧС России в соответствии с действующими соглашениями", - отмечается в материалах.