Патриарх Кирилл рассчитывает на скорое прекращение расколов на Украине

Предстоятель РПЦ выразил уверенность, что и светская украинская власть в стране сменится

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что осталось "не так долго ждать", когда церковные расколы на Украине прекратятся, а их инициаторы будут наказаны. В воскресенье после литургии в Успенском соборе Московского Кремля он выразил уверенность, что и светская украинская власть в стране сменится.

"<...> Следа не будет от раскольников, потому что они выполняют злую, дьявольскую волю, разрушая православие на киевской земле. Думаю, что не так долго ждать. <...> И точно знаем - что как исчезли обновленцы (раскольники, появившиеся после прихода к власти большевиков - прим. ТАСС), так исчезнут и [нынешние] раскольники. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной", - сказал патриарх.

Происходящее сегодня на Украине он охарактеризовал как "точно такое же беснование, как в России после революции", когда искусственно созданная "безбожными властями" обновленческая церковь в стране стала захватывать храмы подлинной Русской православной церкви. В обоих случаях, по словам патриарха, целью властей было ослабить и уничтожить православную церковь и оторвать от нее верующих, подчинив их раскольническим церковным структурам. По мнению патриарха, и сам украинский народ сегодня "все видит и понимает".

В последнее время украинские власти активизировали действия против канонической Украинской православной церкви. В храмах УПЦ по всей стране регулярно проводятся обыски, священникам предъявляются обвинения в подрывной деятельности и госизмене, а президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против представителей церкви и поручил разработать закон о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ". В субботу, в праздник Рождества Христова, глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний Думенко впервые совершил службу в Киево-Печерской лавре.