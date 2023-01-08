8 января, 10:12
Военная операция на Украине

Офицер ЛНР допустил причастность спящих ячеек ВСУ к подрыву газопровода в Лутугине

Как отметил командир добровольческого подразделения спецназа "Троя", реализовать диверсию подобного характера без точек опоры среди местного населения крайне сложно

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. Командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай" предположил, что к подрыву магистрального газопровода в Лутугинском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) могут быть причастны спящие ячейки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые привлекли для этого, в том числе местных жителей.

"Реализовать диверсию подобного характера без точек опоры среди местного населения - крайне сложно. Несмотря на восемь лет независимости ЛНР, <...> прочих спящих ячеек еще полно", - написал он в воскресенье своем Telegram-канале.

Офицер добавил, что для ФСБ "в ближайшее время работы непочатый край".

Вечером 7 января на магистральном газопроводе в городе Лутугино произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. В администрации Лутугинского района сообщили, что около 13 тыс. человек и свыше 20 социальных объектов остались без газоснабжения. По предварительным данным МЧС республики, причиной пожара стал подрыв. Министерство государственной безопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье о диверсии. По состоянию на полдень 8 января, специалисты "Луганскгаза" на 50% восстановили газоснабжение жителей района. 

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© Информационное агентство ТАСС
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