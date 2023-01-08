"Победа" предоставит резервный борт для пассажиров выкатившегося с ВПП рейса в Перми

В настоящее время самолет отбуксирован на штатное место стоянки

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" предоставит резервный борт для отправки пассажиров рейса из Перми в Москву, которые утром в воскресенье не смогли вылететь из-за того, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"В настоящее время самолет отбуксирован на штатное место стоянки. Принято решение о необходимости предоставления резервного борта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что угрозы для пассажиров не было, также им предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Утром Boeing 737-800 рейса ДР 6512, следовавший по маршруту Пермь - Москва, при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из 183 пассажиров и членов экипажа не пострадал, самолет не получил повреждений. По данным уральской транспортной прокуратуры, из-за инцидента задерживались вылеты шести рейсов: в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург.