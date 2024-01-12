Обрезание Господне: традиции, история и смысл христианского праздника

У древних иудеев полагалось проводить процедуру обрезания мальчикам на восьмой день жизни в знак союза Бога с праведным Авраамом и его потомками. Оно, по сути, заменяло в те времена современный обряд крещения и делало ребенка "Божьим", а не язычником. Будучи сыном еврейки, Христос тоже должен был пройти обрезание. Во время обряда ребенка нарекли именем Иисус, что означало Спаситель. Об этом говорится в Евангелии от Луки (Лк. 2, 21): "По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве". По сути, Обрезание — это именины Спасителя.

Факт обрезания Христа в I веке н.э. являлся одним из доказательств для верующих людей, что Он был реальным, осязаемым человеком с плотью и кровью, то есть был истинно воплощенным.

В церковный календарь праздник Обрезания Господня вошел в IV веке. Его чтут на восьмой день после Рождества Христова — 14 января по новому стилю.