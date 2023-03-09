В Дагестане 18-19 марта пройдет Всероссийский забег по горной местности

Участниками станут около 2 тыс. человек из разных регионов страны

МАХАЧКАЛА, 9 марта. /ТАСС/. Всероссийский забег по пересеченной местности пройдет в марте по территориям пяти горных районов Дагестана. Участниками станут около 2 тыс. человек из разных регионов страны, сообщили в четверг в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту республики.

"Всероссийский забег по горной пересеченной местности "Dagestan Wild Trail - 2023" в четвертый раз состоится в республике. Он пройдет 18-19 марта по территориям пяти горных районов республики: Лакского, Гунибского, Левашинского, Гергебильского и Унцукульского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники забега преодолеют четыре дистанции: 15, 35, 65 и 120 км. "На старт четырех дистанций выйдут до 1 900 участников, заявившихся на забег практически из всех регионов страны", - добавили в пресс-службе.

Организаторы мероприятия планируют провести отдельный забег для детей на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале.

Всероссийский забег в последний раз проходил на территории Дагестана в декабре 2022 года - в Дербенте. В ночном забеге, который стартовал на территории крепости Нарын-Кала, приняли участие несколько сотен человек.