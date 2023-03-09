Собянин заявил, что южный участок МСД улучшит транспортную доступность 22 районов

Директор акционерного общества "Дороги и мосты" Алексей Крапивин добавил, что объект будет полностью завершен раньше срока, в сентябре

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) обеспечит лучшую транспортную доступность 22 районов столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

"Самым главным мегапроектом в области дорожного строительства в Москве в этом году является южное направление Московского скоростного диаметра. Это участок, который соединяет МКАД и шоссе Энтузиастов и выходит на основную линию МСД. Важнейший участок, который будет обеспечивать лучшую транспортную доступность 22 районов Москвы", - сказал Собянин в ходе осмотра хода строительства Южного участка МСД.

"Ключевым звеном этого проекта является пересечение Волгоградки, это практически одни эстакады, по сути дела, сложнейшая транспортная развязка", - отметил мэр.

В свою очередь генеральный директор акционерного общества "Дороги и мосты" Алексей Крапивин добавил, что работы по строительству участка идут хорошо. "У нас участок дорог - 10,4 км, искусственных сооружений - 4 км, по основному ходу - 1,5 км, съезды - 2,5 км. Благодаря слаженной работе с городскими службами на сегодняшний день мы полностью в графике и надеемся, что раньше срока, в сентябре, объект будет полностью завершен", - сказал Крапивин.

Собянин подчеркнул, что это важно, потому что в столице должны синхронно запустить все участки и соединить основной ход МСД с южным направлением.

"Это даст большой эффект для транспортной ситуации в городе. Москвичи ждут окончания работ", - заявил мэр.

О строительстве

Строящийся Южный участок МСД соединит крупные автомобильные магистрали города - шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкая, МКАД с выходом в новую Москву через магистраль Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Протяженность Южного участка МСД составит 28 км. В настоящее время строительная готовность Южного участка МСД составляет 68%.