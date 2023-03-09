В Омской области построят второй комплекс по обращению с отходами

Объект возведут в Тарском районе региона, на его создание направят 1,4 млрд рублей

ОМСК, 9 марта. /ТАСС/. Правительство Омской области приняло решение заключить концессионное соглашение на строительство второго в регионе комплекса по обращению с отходами, который появится в северной части региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в четверг губернатор Александр Бурков.

"Сегодня на заседании правительства Омской области приняли решение о заключении концессионного соглашения на строительство комплекса по обращению с отходами в рамках нацпроекта "Экология". Объект, инвестором которого выступит компания ООО "Мелиор Групп", построят в Тарском районе Омской области", - написал губернатор.

По его словам, на строительство комплекса мощностью обработки 45 тыс. тонн мусора в год направят 1,4 млрд рублей. Предприятие будет отбирать полезные фракции, закладывать на компостирование органические отходы и захоранивать остатки. По данным пресс-служба правительства региона, запустить объект в эксплуатацию планируется в начале 2026 года.

Губернатор напомнил, что это уже второе концессионное соглашение на строительство подобного комплекса. Первый объект стоимостью 6,4 млрд рублей планируется запустить в конце 2024 года под Омском. "Благодаря создаваемым мощностям мы не просто предотвращаем замусоривание территорий, соседствовать с которыми справедливо не хочет ни один район города или области, но и получаем вторичное сырье. Его можно использовать в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. По сути, это переход к экономике замкнутого цикла", - считает Бурков.

Сейчас в Омской области действуют два мусоросортировочных комплекса общей мощностью 400 тыс. тонн в год в Ленинском и Кировском округах города Омска. При этом бесполезная фракция вывозится на уже закрытые свалки, которые было разрешено временно использовать. Для решения проблемы в регионе планируют построить три мусорных полигона. Объекты в Таврическом и Омском районах будут обслуживать левобережные и правобережные районы региона и округа Омска. Полигон в Тарском районе будет работать с удаленными северными территориями.