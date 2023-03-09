В Ленобласти создадут тематический парк вокруг блокадного мемориала "Разорванное кольцо"

В парке обустроят две смотровые площадки с выходом на Ладожское озеро и большую площадку для проведения мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Территория вокруг блокадного мемориала "Разорванное кольцо" на берегу Ладожского озера в Ленинградской области будет благоустроена и превращена в тематический парк, посвященный истории обороны Ленинграда и работе Дороги жизни в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" Ленинградской области Юрий Щеглов.

"Нам был передан земельный участок, прилегающий к мемориалу "Разорванное кольцо", где принято решение сделать парковую зону, посвященную истории обороны и блокады Ленинграда. Там будут три информационные зоны, посвященные 1941, 1942 и 1943 годам. Мы планируем максимально сохранить деревья и существующий природный ландшафт, дорожки будут сделаны над поверхностью. Будут две смотровые площадки с выходом на Ладожское озеро и большая площадка для проведения мероприятий", - рассказал Щеглов.

В информационных зонах посетители смогут узнать, как работала Дорога жизни в зимний и летний периоды, какое значение она имела для связи Ленинграда с большой землей. На смотровых площадках на берегу Ладожского озера будут установлены бинокли, направленные в сторону Кобоны - на путь Дороги жизни, который преодолевали полуторки.

"Для нас этот проект является продолжением развития музея Дороги жизни в части, примыкающей к Ладожскому озеру. В прошлом году 9 мая мы открыли отреставрированный музей - Штаб Дороги жизни в деревне Коккорево. Также в прошлом году была выполнена инфраструктурная работа по капитальному ремонту автомобильной дороги, была оборудована парковка. Мы видим большой интерес к этому месту как в значимые памятные даты, так и в течение всего года", - сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Он сообщил, что основные работы по благоустройству и созданию парковой зоны планируется завершить в 2023 году.

Мемориал "Разорванное кольцо" расположен на западном берегу Ладожского озера на Вагановском спуске, с которого в ноябре 1941 года первая машина съехала на лед Ладожского озера, положив начало Дороге жизни, действовавшей две блокадные зимы. Памятник символизирует кольцо блокады Ленинграда и его разрыв - "Дорогу жизни" и входит в число памятников Зеленого пояса Славы. Дорога жизни - единственная трасса, которая связывала блокадный Ленинград с большой землей с сентября 1941 года по февраль 1943 года.