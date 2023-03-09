В Сириусе пройдет прямая линия с Еленой Шмелевой по вопросам образования

Мероприятие состоится 16 марта

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 марта. /ТАСС/. Председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель одноименного образовательного центра Елена Шмелева в прямом эфире расскажет о развитии системы образования в стране. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной территории.

"Председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева в прямом эфире ответит на вопросы о возможностях, которые дает молодежи "Сириус", работе с талантами, развитии системы образования в стране и другие. Прямая линия состоится 16 марта", - сообщил представитель федеральной территории.

Посмотреть прямую линию можно будет в сообществе образовательного центра в социальной сети "ВКонтакте", а также на официальном сайте центра. "В мероприятии примут участие представители региональных центров, работающих по модели "Сириуса", педагоги, директора школ и руководители учреждений дополнительного образования, школьники, студенты и их родители, партнеры и эксперты "Сириуса". Задать свой вопрос Елене Шмелевой смогут все желающие, кому небезразлично развитие образования в России и будущее талантливых детей", - добавили в пресс-службе.

Направить свой вопрос также можно до 15 марта включительно на электронную почту: vopros@sochisirius.ru.

Ведущим прямой линии будет директор института "Первая Академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова, директор Института медиа Высшей школы экономики, журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

Образовательный центр "Сириус" создан благотворительным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук, а также добились успеха в техническом творчестве.