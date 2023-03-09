В Париже обесточили стадион "Стад де Франс" в знак протеста

Профсоюзы намерены продолжать отключения электроэнергии пока законопроект о пенсионной реформе не будет отозван

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Работники энергетического сектора в четверг отключили электричество на стадионе "Стад де Франс" в столице Франции и в олимпийской деревне в парижском пригороде Сен-Дени в знак протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщил Себастьен Менсплие, представитель Всеобщей конфедерации труда Франции (CGT) - крупнейшего профсоюза страны.

"В результате действий забастовщиков без электроэнергии остались олимпийская деревня и "Стад де Франс", - сказал журналистам Менсплие.

На текущей неделе во Франции участились подобные случаи. Так, во вторник из-за действий представителей профсоюзов без электричества остались 8 тыс. жителей департаментов Лот и Эро на юге и 3 тыс. домохозяйств в коммуне Булонь-сюр-Мер на севере страны. В среду забастовщики обесточили складской комплекс американской компании Amazon.

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал незаконными преднамеренные отключения электричества и предупредил, что ликвидацию последствий этих акций в конечном итоге придется оплачивать налогоплательщикам. Однако профсоюзы пригрозили продолжать отключения электроэнергии, пока власти не отзовут законопроект о пенсионной реформе.

В середине января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект реформы, согласно которому возраст выхода на пенсию должен быть увеличен с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект также предусматривает повышение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену ряда специальных пенсионных режимов в различных отраслях.