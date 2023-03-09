Секция интересов РФ в Грузии рекомендовала россиянам избегать мест массового скопления

Ведомство не получало данных о задержанных или пострадавших при протестах россиянах

ТБИЛИСИ, 9 марта. /ТАСС/. Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии россиянам избегать мест массового скопления людей в связи с протестами в Тбилиси. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава секции Дмитрий Трофимов.

"Мы рекомендовали нашим гражданам воздерживаться от появления в местах скопления людей", - сообщил Трофимов. Как отметил дипломат, соответствующий призыв размещен на сайте секции интересов России в Грузии.

По славам главы секции, организация не получала данных о задержанных или пострадавших при протестах россиянах, россияне не обращались за помощью в секцию в дни протестов в Тбилиси.

"Такой информации от грузинских властей у нас нет, потому что такая информация поступает по каналам МИД - в посольство Швейцарии, дальше передается нам. Такой информации на данный момент у нас нет. Из сообщений СМИ мы такой информации тоже не видели", - сообщил Трофимов, отвечая на вопрос корр. ТАСС о возможных задержанных или пострадавших россиянах.

Дипломат также отметил, что "граждане [России] в эти дни с какими-либо чрезвычайными просьбами не обращались" в секцию интересов РФ.