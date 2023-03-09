ВЦИОМ: почти половина россиян отмечает отсутствие изменений с экологией в стране

Согласно результатам опроса, главным источником негативного воздействия на окружающую среду в регионе проживания в представлениях россиян остаются мусорные свалки и мусоросжигательные заводы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Порядка 40% россиян наблюдают отсутствие изменений в экологической ситуации в России за последние два-три года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"На сегодняшний день каждый второй опрошенный считает, что экологическая ситуация в его регионе за последние два-три года не изменилась (49%). Об ухудшении ситуации сообщают 32%, об улучшении - 17%. Аналогично россияне воспринимают экологическую ситуацию в стране: 40% отмечают отсутствие изменений, 35% - ухудшение, 17% - улучшение", - говорится в распространенном сообщении исследовательского центра.

При этом по сравнению с 2021 годом россияне стали реже фиксировать ухудшение экологической ситуации в России и в своем регионе (минус 10% и минус 6% соответственно). Кроме того, за последние два года доля положительно оценивающих экологическую обстановку в стране выросла с 23% до 34%. Одновременно с этим сократился процент давших низкие баллы - с 26% до 17%. Почти половина респондентов (46%) позитивно оценила экологическую ситуацию в регионе проживания (плюс 11% по сравнению с 2021 годом), меньше четверти опрошенных (23%, минус 7% по сравнению с 2021 годом) выразили противоположное мнение.

Экологическую ситуацию в мире каждый пятый назвал хорошей (22%), столько же - плохой (22%), еще 44% оценивают ее нейтрально. При этом каждый второй опрошенный отмечает ее ухудшение за последние два-три года (53%, в 2021 году - 49%). Об отсутствии изменений за этот период заявили 28%, об улучшении - только 8%.

Главным источником негативного воздействия на окружающую среду в регионе проживания в представлениях россиян остаются мусорные свалки и мусоросжигательные заводы (41%). Также факторами ухудшения экологической обстановки опрошенные назвали деятельность промышленных предприятий (34%), транспортные выхлопы (31%), вырубку лесов и парков (27%), загрязненность лесов, водоемов, прибрежных территорий (25%). К ухудшению экологической ситуации прежде всего приводит действие или бездействие самих людей, считают 41% респондентов. Также причиной этой проблемы опрошенные считают действие или бездействие региональной власти (25%), администрации города или района (24%), крупных промышленных предприятий и специальных надзорных органов и служб (по 18%). Прежде всего препятствует улучшению экологической ситуации в РФ низкий уровень экологической ответственности граждан, отметили 42% россиян. Преградой для улучшения экологии служат и недостаточный контроль за соблюдением экологических норм (35%), незаинтересованность власти в улучшении экологической обстановки (34%), низкий уровень экологической ответственности предприятий (28%) и устаревшее оборудование на них (27%).

Повышение экологической грамотности могло бы улучшить экологическую ситуацию в России, считают 38% опрошенных. Также инструментами улучшения ситуации могли бы стать модернизация системы сбора и переработки мусора и промышленных отходов (34%) и ужесточение надзора за соблюдением экологических стандартов в разных сферах (30%).

Методика опроса

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ был проведен с 23 по 27 февраля 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.