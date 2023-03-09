Сергей Гармаш вызвал скорую из-за проблем с сердцем

Его представитель Олег Будрин сообщил, что актер находится дома

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Гармаш вызвал скорую помощь из-за проблем с сердцем, он находится дома, сообщил ТАСС в четверг представитель актера Олег Будрин.

В четверг Telegram-канал Mash сообщил, что Гармаш сам вызвал скорую помощь. По данным канала, решался вопрос о его госпитализации с предварительным диагнозом "отравление".

"Проблемы с сердцем. Он [прилетел] со съемок, разница во времени. Человеку седьмой десяток, а он пашет с утра до ночи. Изначально была договоренность, что если что-то происходит с сердцем, то вызываем врача. Но он дома, все нормально", - сказал собеседник агентства.