Росздравнадзор контролирует обеспечение пациентов с БАС препаратами и медизделиями

Все обращения граждан рассматриваются оперативно, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Росздравнадзор контролирует обеспечение пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) необходимыми препаратами и медицинскими изделиями, все обращения граждан рассматриваются оперативно. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В четверг газета "Известия" сообщила, что благотворительный фонд "Живи сейчас" направил письмо в адрес Минздрава, в котором говорится, что региональные власти систематически не соблюдают сроки предоставления жизненно важного оборудования пациентам с БАС.

"Росздравнадзор контролирует обеспечение всех пациентов, в том числе и с БАС, необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Все обращения граждан рассматриваются оперативно, озвученные в них проблемы решаются в течение нескольких дней (при острой необходимости - в течение нескольких часов)", - говорится в ответе на запрос.

В ведомстве отметили, что на горячую линию Росздравнадзора в 2022 году поступило одно обращение от пациента с данным заболеванием с просьбой содействия в обеспечении необходимым медицинским изделием. Там отметили, что вопрос был решен оперативно, медицинское изделие пациенту выделили. При этом за текущий год обращений от пациентов с БАС не поступало.

БАС - неизлечимое заболевание центральной нервной системы. Болезнь характеризуется поражением верхних и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и атрофии мышц.