Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сайту Last.fm

Причины блокировки не указаны, ТАСС обратился в ведомство за комментарием

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Доступ к странице музыкального онлайн-сервиса Last.fm ограничен на территории РФ, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Согласно данным сервиса ведомства, доступ ограничивается к странице сайта www.last.fm. По этой причине у ряда пользователей сайт может быть недоступен полностью.

Причины ограничения доступа не указаны. ТАСС обратился за комментарием в Роскомнадзор.

Last.fm не первый раз подвергается блокировке в России. В мае 2019 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту из-за музыкальной композиции, ранее признанной в РФ экстремистской. Также блокировка сайта осуществлялась в 2015 году, однако позже доступ к платформе был восстановлен.

Last.fm - сайт, посвященный музыке. Содержит обширную базу данных об исполнителях, альбомах и композициях. На платформе также есть возможность прослушивания музыки. С 2007 года принадлежит компании CBS Interactive.