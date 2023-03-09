В Дагестане планируют передать часть колледжей в ведение профильных министерств

Это будет способствовать подготовке кадров, соответствующих современным требованиям, отметил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов

МАХАЧКАЛА, 9 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют передать часть коллежей региона в ведение профильных министерств для подготовки кадров, соответствующих современным требованиям. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Полагаю, что передача этих организаций в ведение профильных министерств будет способствовать подготовке востребованных и квалифицированных кадров в соответствии с современными требованиями, а также их последующему трудоустройству по полученной профессии", - цитирует пресс-служба председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Отмечается, что в частности рассматривается вопрос передачи Сельскохозяйственного колледжа имени Ш.И. Шихсаидова в городе Буйнакске и Аграрного колледжа города Дагестанские Огни в ведение Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Также региональные власти планируют передать Автомобильно-дорожный колледж города Махачкалы, Железнодорожный колледж города Дербента и Дорожно-строительный колледж города Хасавюрта в ведение Минтранса республики.

"В то же время хочу отметить, что Министерство образования и науки Республики Дагестан сохранит за собой контрольно-надзорные функции", - отметил премьер региона.