В обществе дружбы заявили, что связи Кипра и России не будут разорваны

Президент организации Харис Трассу отметил, что отношения между Россией и Кипром сегодня подвергаются испытанию

НИКОСИЯ, 9 марта. /ТАСС/. Кипрский народ не забывает о помощи, которую со времен обретения независимости ему оказывали как Советский Союз, так и Российская Федерация, а также о традиционно дружественных отношениях между двумя странами. Это может служить залогом того, что двусторонние связи не будут разорваны, как бы того ни хотелось заокеанским партнерам правительства в Никосии, подчеркнул в четверг президент Общества дружбы и культурных связей "Кипр - Россия" Харис Трассу на совещании актива организации, в котором принял участие посол РФ на Кипре Мурат Зязиков.

"Страны Евросоюза, подчиняясь приказам американцев, ввели санкции, в результате чего больше навредили себе, чем России, и одновременно принесли огромную прибыль США, - отметил Трассу. - Следуя указаниям ЕС, Республика Кипр закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и ввела другие ограничения. В результате из-за оттока российских туристов и потери других косвенных доходов пострадала экономика страны. И это абсолютно ненормальная ситуация". Он констатировал, что "отношения между Россией и Кипром сегодня подвергаются испытанию".

Обращаясь к участникам актива Общества дружбы, Зязиков подчеркнул, что Москва "приложит все силы для выстраивания сбалансированных отношений с кипрскими партнерами в нынешних реалиях, чтобы не допустить какой-либо деградации российско-кипрских связей". Эту позицию посол изложил ранее на встрече с новым главой МИД Кипра Константиносом Комбосом. "Кипрский народ всегда был, есть и будет оставаться для нас дружественным. Это не просто слова. Не думаю, что какие-либо временные политические перипетии способны разрушить эту дружбу", - подчеркнул он.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному по заказу Кипрской государственной телерадиовещательной корпорации, большинство жителей Республики Кипр не согласны с присоединением их страны к антироссийским санкциям Европейского союза, введенным из-за событий на Украине. Так, 56% киприотов выступили против санкций ЕС, 52% возложили ответственность за возникновение конфликта на Украине на НАТО, 48% жителей острова высказались против конфискации российских активов. 84% респондентов выступили против передачи Украине военной техники российского производства, стоящей в настоящее время на вооружении кипрской армии.