Reuters: у лидера республиканцев в Сенате Макконнелла диагностировали сотрясение мозга

Cенатор останется в больнице на несколько дней "для наблюдения и лечения", сообщает агентство

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Врачи диагностировали сотрясение мозга лидеру республиканского меньшинства в Сенате Конгресса 81-летнему Митчу Макконнеллу после падения в отеле. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя сенатора Дэвида Поппа.

"[Макконнелл] cпоткнулся на мероприятии в среду вечером и был госпитализирован, он получает медицинскую помощь в связи с сотрясением мозга", - цитирует агентство заявление Поппа.

По его словам, сенатор останется в больнице на несколько дней "для наблюдения и лечения".

Сенатор Джон Барассо (республиканец от штата Вайоминг) в свою очередь заявил, что Макконнелл все это время был активен и коммуницировал с людьми, отмечает Reuters. По словам Барассо, ожидается, что лидер республиканцев полностью восстановится.

81-летний законодатель Макконнелл (от штата Кентукки) в январе поставил рекорд по продолжительности пребывания в должности лидера партии в Сенате Конгресса, он возглавляет республиканцев в этой палате уже 16 лет, с 2007 года.