В Белграде на самом высоком здании высветилась надпись в честь дня рождения Юрия Гагарина

Анимированное поздравление появилось на башне "Белград" жилого комплекса "Белград на воде" высотой 168 метров на берегу реки Савы

БЕЛГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Анимированное поздравление в честь дня рождения Юрия Гагарина появилось в четверг на самом высоком здании в центре столицы Сербии, передает корр. ТАСС.

Вечером на фасаде самого высокого здания города - башне "Белград" жилого комплекса "Белград на воде" высотой 168 метров на берегу реки Савы - появилось анимированное поздравление Гагарина с 89-м днем рождения. Прохожие могут видеть шлем космонавта, затем появляется планета Земля и идет обратный отсчет, после чего изображен старт ракеты на фоне года полета Гагарина в космос. В конце поздравительной анимационной открытки появляется портрет Гагарина на фоне звездного неба. Видео сопровождается надписью: "Юрий Гагарин, первый человек в космосе".

Сербия - одна из немногих европейский стран, которая не пытается отказаться от российского наследия в мировой культуре и истории. Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал попытки Запада "запретить" Гагарина и Федора Достоевского следствием истерии и безумия, охвативших мир.

Гагарин родился 9 марта 1934 года. С декабря 1957 года служил летчиком в 769-м истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиадивизии Военно-воздушных сил (ВВС) Северного флота в пос. Луостари-Новое Мурманской области. Выполнял полеты в сложных метеорологических условиях и в ночное время на самолете МиГ-15.

В 1959 году Гагарин, узнав о наборе кандидатов для испытания новой летной техники (будущих космических кораблей), написал рапорт с просьбой зачислить его в группу испытателей. Осенью того же года его вызвали в Москву для прохождения всестороннего обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. 7 марта 1960 годп приказом главнокомандующего ВВС СССР Константина Вершинина Гагарина зачислили слушателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов (ЦПК, ныне Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина). 11 октября того же года в составе группы из шести летчиков (помимо Гагарина в нее входили Валерий Быковский, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович и Герман Титов) приступил к подготовке к первому пилотируемому полету на космическом корабле "Восток".

12 апреля 1961 года в 09:07 мск с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (так тогда назывался космодром Байконур) стартовала ракета-носитель 8К72К (впоследствии получила название "Восток"), которая вывела на орбиту Земли корабль-спутник "Восток" с Гагариным на борту.