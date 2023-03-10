Эксперт спрогнозировала рост числа пациентов с ожирением из-за пандемии

Член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева уточнила, что в период самоизоляции с учетом многих ограничений, стресса, с переходом на дистанционный формат работы пандемия способствовала развитию гиподинамии и явному перееданию

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Пандемия ковида повлияла на развитие явного переедания, число российских пациентов с ожирением в будущем может вырасти как минимум на 10-13%. Об этом ТАСС в пятницу сообщила директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

"Ожирение - очень распространенное заболевание и таковым было и до пандемии COVID-19. Однако в период самоизоляции с учетом многих ограничений, с наложением стресса, с переходом на дистанционный формат работы пандемия коронавирусной инфекции способствовала развитию гиподинамии и явному перееданию. Прогнозируется увеличение числа пациентов с ожирением в России в долгосрочном прогнозе как минимум на 10-13%", - сказала она.

Это также будет означать повышение риска возникновения у таких пациентов сердечно-сосудистых, онкологических и метаболических заболеваний, сахарного диабета, импотенции и бесплодия, добавила Мокрышева.