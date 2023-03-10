Politico: Пентагон пытается воспроизвести "гаванский синдром" у животных

В военном ведомстве считают, что результаты исследований могут быть использованы для разработки методов лечения головного мозга

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США финансирует эксперименты, целью которых является воспроизведение у животных так называемого гаванского синдрома. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, ученые пытаются выяснить, могут ли "направленная энергия" и радиоволны, которыми воздействуют на разных животных, в том числе хорьков, стать источником заболевания, от которого в последние годы страдали сотни американских госслужащих. "Гаванский синдром" характеризуется приступами тошноты, головной болью и головокружением.

Как отмечает издание, Пентагон выделил Университету Уэйна (штат Мичиган) грант в размере $750 тыс. на проведение соответствующих экспериментов на хорьках, мозг которых похож на человеческий. Цель исследования - определить, вызывает ли данное воздействие симптомы, схожие с теми, которые испытывали американские госслужащие. Кроме того, продолжило Politico, Минобороны США недавно провело эксперимент с воздействием импульсных радиочастот на приматов. В военном ведомстве также считают, что результаты исследований могут быть использованы для разработки методов лечения головного мозга. Американские зоозащитники осудили эти эксперименты.

Ранее аппарат директора национальной разведки США сообщил, что считает "очень маловероятной" версию, согласно которой "противники США" использовали "направленную энергию" против пострадавших от так называемого гаванского синдрома.

В США СМИ и должностные лица обычно объясняют синдром некими "акустическими атаками" или воздействием "направленной энергии". Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. На протяжении последних лет схожие симптомы были зарегистрированы у американских госслужащих по всему миру.