В Приморье из-за циклона объявили штормовое предупреждение

Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, снег и гололедица

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Синоптики сообщили о штормовом предупреждении в Приморье из-за циклона, который принесет в регион сильный снег, говорится в пятницу на сайте Примгидромета.

"В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края 12 марта - ночью 13 марта на большой территории ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега с количеством 6-17 мм при снеге и 15-25 мм при смешанных осадках за 12 часов и менее. Утром и днем 12 [марта], ночью 13 марта в отдельных районах ожидается очень сильный снег с количеством 20 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.

Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, в отдельных районах сильными. На дорогах гололедица, снежный накат. Местами метель при ветре скоростью 15-20 м/c, на побережье порывами до 27 м/с.