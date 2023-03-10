В Приморье создадут центр беспилотной авиации

Обучать в нем будут добровольцев, сообщили в правительстве края

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Приморское добровольческое движение поддержки батальона "Тигр", участвующего в специальной военной операции (СВО), создаст в регионе центр беспилотной авиации, в состав которого войдут база для обучения правилам использования аппаратов и лаборатория для их проектирования и ремонта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

"Одним из крупных направлений деятельности структуры станет создание центра беспилотной авиации на территории Приморского края. В его состав войдут база для обучения правилам эксплуатации и развития навыков высокоэффективного использования современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проектно-ремонтная лаборатория для проектирования БПЛА, их технической модернизации, а также текущего ремонта. Немаловажным станет и анализ зарубежного рынка беспилотников, наработок ведущих мировых производителей, получение образцов нового оборудования, выводимого на рынок, испытание и внедрение его для нужд СВО", - говорится в сообщении.

Организация займется развитием серийного производства беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к ним, повышением уровня локализации их производства. Параллельно центр будет заниматься подготовкой кадров для этой сферы, внедрением образовательных программ. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства края, сейчас центр находится на стадии оформления помещения, оснащения. Обучать там будут добровольцев.

Также среди направлений работы движения - создание кол-центра для консультирования по различным вопросам добровольцев, принимавших участие в спецоперации либо желающих отправиться на передовую, подготовка инструкторов, закупка снаряжения, обмундирования, оборудования. Планируется, что организация охватит широкий спектр помощи добровольцам - от тренировок и семинаров до проведения строительно-монтажных работ в зоне военных действий. Ее материальная база будет формироваться за счет помощи физических и юридических лиц, также помощь организации окажут органы власти Приморья.