Шмелева: подготовка кадров для информационной безопасности должна начинаться в школе

Председатель совета федеральной территории Сириус назвала эксклюзивным наследием технологию преподавания физико-математических дисциплин в российских школах

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 марта. /ТАСС/. Технология преподавания физико-математических дисциплин в российских школах является эксклюзивным наследием, которое должно использоваться для подготовки кадров для отрасли информационной безопасности. Таким мнением поделилась председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель одноименного образовательного центра Елена Шмелева.

"Могу вам сказать, что физмат образование в школе, того уровня, которое есть на сегодняшний день, - это наше эксклюзивное наследие. Это касается и технологии преподавания, и системы развития педагогов, - сказала Шмелева в ходе дискуссии на проходящей в пятницу конференции "Кадры и образование по информационной безопасности в России: настоящее и будущее". - Я считаю, что хорошая фундаментальная подготовка по физике и математике в школе сегодня является нашей важной базой, которую важно использовать".

Она отметила, что сегодняшних школьников, в том числе тех, которые участвуют в олимпиадах, прежде всего интересует междисциплинарность.

"Олимпиада - это прекрасный инструмент, который нам достался от Советского Союза и показывает путь профессору к школьнику, ребенку и школьному учителю. И это правильный инструмент. Но если мы говорим о поддержании того высокого уровня интереса, куража к будущей профессии у молодежи, то здесь важны междисциплинарность и, конечно, решение практических задач", - отметила Шмелева.

Конференция "Кадры и образование по информационной безопасности в России: настоящее и будущее" проходит 10-11 марта на федеральной территории Сириус. Организаторами мероприятия являются Минцифры России, Университет "Сириус", компании Positive Technologies и ИнфоТеКС. Конференция собрала представителей органов власти и отрасли, участники обсуждают актуальные вопросы обеспечения кадрами отрасли информационной безопасности в условиях изменения мира.