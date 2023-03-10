Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных бонусной программы "СберСпасибо"

В Telegram-канале "Утечки информации" ранее сообщили о том, что в сети появились телефоны, адреса электронной почты и другая информация о пользователях бонусной программы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор проведет проверку в связи с информацией о возможной утечке персональных данных пользователей бонусной программы "СберСпасибо". Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в Telegram-канале "Утечки информации" сообщили о том, что в сети появились телефоны, адреса электронной почты и другая информация о пользователях бонусной программы.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей бонусной программы "Спасибо" от Сбербанка", - говорится в сообщении.

По закону о персональных данных оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить Роскомнадзор. "По состоянию на 12:00 10 марта 2023 года уведомления об инциденте от компании в Роскомнадзор не поступило", - добавили в Роскомнадзоре.