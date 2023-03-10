В Петербурге количество операций по трансплантации почек за 10 лет выросло в четыре раза

В 2022 году в городе выполнили 82 такие операции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Количество операций по трансплантации почек увеличилось в Петербурге в четыре раза за последние 10 лет. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Алексей Терешин.

"За 10 последних лет количество трансплантаций [почки в Петербурге] увеличилось в четыре раза. Для примера, в 2022 году 82 трансплантации выполнено, а в 2021 году - 46 трансплантаций, то есть почти в два раза, несмотря на пандемию, мы работу расширили", - рассказал он.

По словам Терешина, сейчас в городе работают 12 центров органного донорства и 9 медицинских учреждений по трансплантации - 5 городских и 4 федеральных. В ближайшей перспективе планируется, что к центрам органного донорства присоединится Госпиталь для ветеранов войн, а операции по трансплантации начнут проводить еще в городской больнице № 15 и городской больнице № 40.

"Это направление должно развиваться, на сегодня 568 пациентов у нас находятся в листе ожидания по пересадке почки. Если мы говорим о всех нуждающихся в нашем городе, то их больше, потому что, к сожалению, не все нефрологи направляют пациентов на рассмотрение возможности пересадки", - добавил главный внештатный специалист-трансплантолог городского комитета по здравоохранению Герман Николаев.

При этом специалист отметил, что сейчас Петербург превышает в два раза средний российский показатель по трансплантации почки.

По словам руководителя Центра органного и тканевого донорства Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Олега Резника, таких результатов город достиг благодаря уникальной системе донорства. "У нас в каждой больнице есть трансплантационный координатор, который отвечает за выявление и организацию комплекса работ по эксплантации органа у посмертного донора. Это позволило достичь нам ощутимых успехов, даже несмотря на суровые годы пандемии", - сказал он, отметив, что в 2023 году в Петербурге уже выполнены 22 операции.