Авторы сюжета о подготовке теракта в Приднестровье вновь загрузили его в YouTube

Видеохостинг ранее удалил материалы об обезвреживании группировки, планировавшей взрыв в центре Тирасполя

КИШИНЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Авторы материала о расследовании подготовки теракта в непризнанном Приднестровье вновь опубликовали его на канале "Первый приднестровский" в YouTube после удаления материалов видеохостингом в пятницу.

В вышедшем накануне материале говорится об обезвреживании группы из шести человек, которые, по данным следователей, планировали в центре Тирасполя привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. Оно состояло из 8 кг гексогена, а также металлических поражающих элементов. Сообщалось о задержании двух подозреваемых, один из которых уже дал показания. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.

В прошлом году в Приднестровье произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания Министерства государственной безопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров, атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая прошлого года он был понижен с "красного" до "желтого" и действует до сих пор.