В Подмосковье запустили онлайн-сервис для беременных и молодых мам

На портале доступна информация о планировании беременности и ЭКО, сведения о преимуществах родов в регионе и другая тематическая информация

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Онлайн-сервис "Стань мамой в Подмосковье" запустили для беременных женщин и молодых мам Московской области. На портале собрана информация о планировании беременности и ЭКО, сведения о преимуществах родов в регионе и другая тематическая информация, сообщила в пятницу пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

"Сервис "Стань мамой в Подмосковье" разработан IТ-компанией "Максимум", которая является подведомственным учреждением Мингосуправления Московской области, в сотрудничестве с региональным министерством здравоохранения. Сервис содержит информацию, объединенную в разделы: преимущества родов в Подмосковье; планирование беременности и ЭКО; первоочередные действия будущей мамы в момент, когда она узнала о беременности; календарь беременности с интересными фактами о состоянии мамы и малыша на каждую неделю; перечень тревожных сигналов во время беременности; вопросы и ответы; новости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый сервис будет полезен беременным и уже родившим женщинам, а также специалистам в области акушерства и гинекологии.

"Теперь в одном месте собраны советы и рекомендации, а также сведения о состоянии мамы и малыша, которые разработаны опытными акушерами и гинекологами. Воспользоваться сервисом можно в любое удобное время с компьютера, смартфона или планшета", - цитируется министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.