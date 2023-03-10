В Москве установят и обновят светофоры по 270 адресам до конца года

Это 828 транспортных и 616 пешеходных светофоров

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) до конца года установит и обновит светофоры в Москве по 270 адресам. В приоритете для установки - очаги аварийности, места с интенсивным движением и дороги рядом со школами, больницами и другими социальными объектами, сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в пятницу.

"С начала года построили новые светофоры в 3 местах, еще на 18 участках провели реконструкцию. План до конца года - 270 адресов. Это 828 транспортных и 616 пешеходных светофоров. Все они появятся только в тех местах, где действительно нужны и не создадут заторов для водителей", - сказал Ликсутов.

В пресс-службе центра организации дорожного движения уточнили, что работы по установке и реконструкции светофоров в Москве уже начались. Например, ЦОДД уже установил светофор в очаге аварийности на пересечении улицы Новомосковская и проезда Дубовой Рощи, где с 2021 года произошло четыре ДТП.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем принимать меры по снижению аварийности и улучшению движения в городе. Светофоры позволяют сделать дороги безопаснее для всех участников движения, разгружают перекрестки, облегчают выезд из дворов", - добавил Ликсутов.