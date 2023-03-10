В погранкомитете Белоруссии сообщили о смерти вытесненного из Латвии беженца

Предположительно, причиной гибели стало переохлаждение

МИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Беженец, вытесненный силовиками с латвийской территории, скончался на белорусской границе. Об этом в пятницу сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Белорусские пограничники 9 марта вблизи границы обнаружили троих граждан Афганистана, один из которых находился в полубессознательном состоянии. Со слов иностранцев, латвийские военные избивали их и не давали еды и воды, после чего силой заставили перейти в Беларусь и оставили в лесу, невзирая на тяжелое состояние одного из беженцев. Несмотря на оказанную первую помощь, мужчина скончался до приезда бригады медиков", - говорится в сообщении.

В погранкомитете отметили, что, предположительно, причиной смерти стало переохлаждение. "С начала года это третья смерть беженца на латвийском участке границы. Ранее подобные ситуации фиксировались 9 и 10 января", - проинформировали в ведомстве.

Латвийские, а также литовские и польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета в 2022 году пресечено более 3,8 тыс. попыток вытеснения в Белоруссию из стран ЕС мигрантов общей численностью 31 тыс. человек. С начала миграционного кризиса в августе 2021 года в непосредственной близости от границы были обнаружены более 20 тел погибших беженцев, большая часть из них - у польской границы.