Военнослужащих из Марий Эл посмертно наградили орденами Мужества

Награды получили родственники ефрейтора Анатолия Протасова и рядового Андрея Иванова

ТАСС, 10 марта. Ордена Мужества вручили в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил мэр Евгений Маслов.

"Ефрейтор Протасов Анатолий Эрикович и рядовой Иванов Андрей Алексеевич награждены за отвагу в бою и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга", - написал он в своем Telegram-канале.

Маслов отметил, что в пятницу ордена Мужества вручили родственникам героев, погибших в ходе специальной военной операции.