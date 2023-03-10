В СПЧ заявили, что калужский опыт борьбы с незаконной миграцией применят в других регионах

Калужская область вышла из программы по переселению соотечественников из-за высокого уровня незаконной миграции в феврале 2022 года

КАЛУГА, 10 марта. /ТАСС/. Опыт Калужской области по борьбе с незаконной миграцией нужно распространять на другие регионы страны, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев на совещание по вопросам миграции, которое прошло в Калуге.

"У Калужской области большой и положительный опыт в сфере борьбы с незаконной миграцией, есть результаты. Этот опыт, на мой взгляд, следует распространять на другие регионы нашей страны. Ваш опыт будет важен для комиссии, которую возглавляет Дмитрий Медведев", - сказал Фадеев.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и коллегами из Совета по правам человека при президенте РФ обсудили новые инициативы для укрепления контроля за миграцией, в том числе упрощение процедуры прекращения гражданства, если судом доказано, что оно получено незаконно. Проект закона будет направлен в Законодательное собрание Калужской области для рассмотрения депутатами на ближайшей сессии, уточнил глава региона. "Наши предложения по изменению законодательства были поддержаны председателем СПЧ Валерием Фадеевым. Их внесут на изучение в Совет безопасности России", - написал губернатор в своем телеграм-канале по итогам совещания.

Из-за высокого уровня незаконной миграции в феврале 2022 года Калужская область вышла из программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В результате этого за год было оформлено на треть меньше трудовых патентов, в 7,5 раз сократился миграционный прирост, в два раза стало меньше браков с иностранцами.