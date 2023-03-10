В Петербурге усилили автобусные маршруты после закрытия станции метро "Ладожская"

Станция закрыта в связи с ремонтом, который продлится 11 месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Несколько автобусных маршрутов пришлось усилить в Петербурге после закрытия станции метрополитена "Ладожская" в связи с жалобами горожан. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"По просьбам жителей для улучшения их транспортного обслуживания на период закрытия станции метро "Ладожская" сегодня усилены 4 наиболее популярных маршрута, связывающих Красногвардейский [район] с Центральным, Василеостровским и Адмиралтейским районами Петербурга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на маршрут № 24 были выведены три дополнительных автобуса. Интервал движения транспорта, благодаря увеличению количества рейсов, сократился до 4-11 минут. На маршрут № 27 вышли три дополнительных автобуса. Теперь пассажиры тратят меньше времени на ожидание транспорта на остановке. Интервал сократился до 6-11 минут.

На маршруте № 24М по будням автобусы теперь выполняют на 36 рейсов больше. Это позволило сократить интервал движения транспорта до 12-16 минут, на 32 рейса больше в будние дни также выполняют автобусы № 27М. Интервал движения транспорта на маршруте сокращен до 8-14 минут.

Станция метрополитена "Ладожская" закрылась на ремонт с 4 марта, он продлится 11 месяцев. Планируется осуществить ремонт вестибюля и наклонного хода. Перераспределение пассажиропотока произошло в направлении станций метрополитена "Новочеркасская", "Проспект Большевиков", "Улица Дыбенко", "Площадь Александра Невского". Транспортное обслуживание пассажиров в этот период осуществляют 33 маршрута наземного транспорта.