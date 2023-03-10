В России родители детей-инвалидов смогут брать до 24 дополнительных выходных подряд

Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, семья сможет комбинировать варианты

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минтруд России разработал проект постановления, согласно которому родители детей с инвалидностью смогут брать дополнительно до 24 выходных подряд. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Принятые поправки в Трудовой кодекс позволят родителям выбирать - использовать дополнительные дни отпуска в течение месяца или "накапливать" их. Проектом постановления регулируется порядок использования таких дополнительных дней. В общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд", - рассказал он.

Министр пояснил, что семья сможет комбинировать варианты. Например, в течение шести месяцев брать по четыре дня ежемесячно, а за шесть месяцев накопить дни отдыха и воспользоваться 24-дневным перерывом в работе для прохождения реабилитации ребенком. Оформляется такой единовременный "отпуск" по аналогии с обычным. То есть, с работодателем потребуется согласовать даты отсутствия, а заявление необходимо подать заранее.

В пресс-службе Минтруда России напомнили, что сейчас в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются каждый календарный месяц четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня. Выходные дни могут быть полностью использованы одним из родителей либо разделены между собой по их усмотрению. Выходные дни, не использованные в текущем месяце, сейчас не суммируются и не переносятся на следующий календарный месяц. В соответствии с принятыми в конце 2022 года изменениями в Трудовой кодекс с 1 сентября 2023 года один раз в год будет возможно использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд.