В УПЦ заявили, что не могут выполнить предписание покинуть Киево-Печерскую лавру

В церкви считают это распоряжение незаконным

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не может выполнить предписание монахам Киево-Печерской лавры покинуть ее помещения в связи с незаконностью данного распоряжения. Об этом заявил в пятницу председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент, комментируя распоряжение гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды.

"Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют. УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований", - заявил митрополит Климент в комментарии украинскому изданию "Страна".

"Непонятно на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения?", - отметил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, имея в виду руководство музея, действующего под эгидой Министерства культуры Украины. "Они его не создавали, не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас", - заявил владыка Климент.

Предписание монахам

Ранее в пятницу на сайте обители было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра", в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. Нижняя лавра, на территории которой расположен Киево-Печерский монастырь и резиденция митрополита УПЦ, по решению, принятому в 2013 году, до сих пор находилась в бессрочном пользовании УПЦ. Верхняя лавра, где расположен Успенский собор, а также Трапезная церковь, - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, а руководство музея отказалось продлить договор. 7 января глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний провел службу в Успенском соборе, где ранее проходили богослужения канонической церкви.