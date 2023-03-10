В вузе Петербурга открылась лаборатория проектирования малых космических аппаратов

С ее помощью планируется поставить на поток проектирование спутниковых систем в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Учебно-исследовательская лаборатория проектирования малых космических аппаратов (МКА) открылась в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП). С ее помощью планируется поставить на поток проектирование спутниковых систем в России, сообщила ректор вуза Юлия Антохина.

"На сегодняшний день тематика создания малых космических аппаратов, спутников находится только в самом разгаре, тем более с учетом новых, современных национальных инструментов и составляющих деталей. Нам просто необходимо создавать свои легкие, но несущие информацию спутники. <...> На сегодняшний день, с вовлеченностью партнеров индустриальных и технологических, у нас должно получиться поставить на поток проектирование, конструирование, обработку сигналов спутниковых систем", - рассказала она журналистам после церемонии открытия.

В торжественной церемонии также принял участие глава Роскосмоса Юрий Борисов.

По словам ректора ГУАП, университет работал над созданием лаборатории длительное время. Ее оснащение позволит вести инженерные практикумы и проектную деятельность в области спутникостроения, наземного приема данных, управления спутниками.

Благодаря лаборатории студенты смогут получать знания и развивать инженерные навыки, востребованные в различных направлениях ракетно-космической отрасли. Она позволит готовить командные студенческие проекты в партнерстве с фондом содействия инновациям по программе "Space- " по запуску образовательных спутников. Также студенты смогут собирать функциональные модели космических аппаратов, получать необходимые компетенции для участия в соревновании "Космострой SiriusSat-3U" и в образовательных программах ГК "Роскосмос" по поддержке, разработке и запуску российских учебных спутников "Универсат".