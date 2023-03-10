10 марта, 17:30

В ЮНИСЕФ сообщили о быстром распространении холеры в 11 странах Африки

Заместитель главы регионального представительства Детского фонда ООН в Восточной и Южной Африке Лике ван де Виль заявила о необходимости выделить этим странам $150 млн

ПРЕТОРИЯ, 10 марта. /ТАСС/. Быстрый рост числа заболеваний холерой, который сопровождается увеличивающейся смертностью, отмечается сейчас в 11 странах на юге и востоке Африки. Об этом заявила в пятницу заместитель главы регионального представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Восточной и Южной Африке Лике ван де Виль.

"На востоке и юге континента создалась чрезвычайно тревожная ситуация в связи со вспышкой холеры, мы наблюдаем экспоненциальный рост заболеваемости, - приводит ее слова агентство Xinhua. - На текущий день в 11 государствах этих двух регионов выявлено 67 822 случая заболевания холерой, скончались 1 788 человек". По ее словам, необходимо выделить указанным странам $150 млн с тем, чтобы их власти могли противостоять распространению холеры.

Нынешняя вспышка холеры началась на юге Африки весной 2022 года. Ее эпицентр, по словам южноафриканской радиостанции SABC, находится на юге Малави. 

© Информационное агентство ТАСС
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