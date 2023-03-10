Эксперт: поддержка семей с детьми способствовала снижению уровня бедности в России

По данным Росстата, уровень бедности в IV квартале 2022 года составил 7,9%, а в целом по году - 10,5%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Целостная система поддержки государством семей с детьми способствовала в 2022 году снижению уровня бедности в России. Такое мнение выразил в пятницу журналистам гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

По данным Росстата, уровень бедности в IV квартале 2022 года составил 7,9%, а в целом по году - 10,5%.

"Поддержка семей с детьми способствовала снижению уровня бедности. В 2022 году продолжилась последовательная работа по выстраиванию целостной системы поддержки семей с детьми. Если в 2021 году помощь на детей от 8 до 17 лет могли получать только одинокие родители, то с 1 апреля 2022 года ежемесячные выплаты распространены и на полные семьи с низкими доходами. Такую поддержку получили родители 5,4 млн детей на общую сумму 570 млрд рублей. Введение такой адресной меры поддержки позволило минимизировать риски бедности для семей с детьми", - сказал Платыгин.

Он добавил, что в 2022 году также продолжали выплачиваться ежемесячные пособия на детей от 3 до 8 лет. В течение года этой мерой поддержки воспользовались родители почти 4,2 млн детей на общую сумму 419 млрд рублей. Кроме того, по словам Платыгина, на уровень бедности по итогам года повлияли низкий уровень безработицы и рост заработных плат.

"Основная доля доходов домохозяйств традиционно связана с оплатой труда. Заработная плата, выплаты по договорам ГПХ и другие виды вознаграждения за труд - это свыше 57% от общей доли доходов. С середины 2022 года установились рекордно низкие показатели безработицы. То есть, число граждан, которые хотели бы иметь заработок, но не могли найти работу, было минимальным и сработало на снижение уровня бедности", - пояснил он.

Глава ВНИИ также отметил, что сыграло роль и решение о двухэтапной индексации основных социальных выплат. Если традиционно индексация страховых пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума проводится 1 января, то в 2022 году был проведен дополнительный этап индексации - 1 июня. "Тогда страховые и социальные пенсии, прожиточный минимум и МРОТ возросли на 10%, что позволило поддержать доходы граждан в условиях роста цен", - добавил эксперт.