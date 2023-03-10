Роскосмос и Президентская библиотека оцифруют личный архив Юрия Гагарина

Заместитель управляющего делами президента России Ольга Лякина сообщила, что первые результаты этой работы представят к сентябрю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина в рамках подписанного в пятницу соглашения о сотрудничестве оцифруют рассекреченный недавно личный архив Юрия Гагарина. Об этом сообщила журналистам заместитель управляющего делами президента России Ольга Лякина.

"Мы договорились о том, что личный архив Юрия Гагарина будет также расположен в Президентской библиотеке, мы его также оцифруем. <...> Он находится в Роскосмосе, они его только что рассекретили, не так давно, и мы как раз в рамках соглашения его разместим, для того чтобы все желающие могли <...> познакомиться с этим архивом. <...> Это и видеосъемки, закрытые какие-то документы и личные, рукописные всевозможные пометки, какие-то его мысли", - рассказала Лякина.

По ее словам, специалисты займутся оцифровкой архива со следующего месяца, первые результаты этой работы будут представлены к сентябрю.

Соглашение о сотрудничестве Роскосмоса и Президентской библиотеки подписали в пятницу гендиректор библиотеки Юрий Носов и глава госкорпорации Юрий Борисов. Документ предполагает открытие удаленных центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки на космодромах Байконур и Восточный (с 2019 года аналогичный центр функционирует в Звездном городке), а также на Международной космической станции. Кроме того, запланированы большая совместная работа Роскосмоса и библиотеки по сохранению и популяризации документов и материалов по истории отечественной космонавтики, реализация совместных просветительских проектов, организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, образовательных мероприятий, которые будут способствовать продвижению знаний, связанных с развитием космонавтики.

Как рассказал на церемонии подписания соглашения гендиректор библиотеки Юрий Носов, ее сотрудничество с Роскосмосом началось более десяти лет назад. При тесном взаимодействии с госкорпорацией библиотека ежегодно проводит конференцию "День космонавтики" с участием представителей космической отрасли, а также видеолектории и выставки, посвященные истории освоения космического пространства. На портале библиотеки представлена электронная коллекция документов "Открытый космос", которая включает фрагменты кинохроники, книги, открытки, памятные медали и значки, отражающие различные этапы развития космонавтики. Носов выразил уверенность, что соглашение между Роскосмосом и Президентской библиотекой позволит вывести их отношения на новый уровень.

О Президентской библиотеке

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в Санкт-Петербурге 27 мая 2009 года в отреставрированном историческом здании Святейшего Синода на Сенатской площади. Она имеет статус национальной библиотеки России и является общегосударственным электронным хранилищем цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, а также русскому языку. Библиотека функционирует как мультимедийный научно-образовательный, информационно-аналитический и культурно-просветительский центр.