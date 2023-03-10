Нидерланды отменили последние коронавирусные меры

Подход к борьбе с коронавирусом в стране будет таким же, как и к борьбе с респираторно-вирусными инфекциями

ГААГА, 10 марта. /ТАСС/. Кабинет министров принял решение отменить последние коронавирусные меры, действовавшие в стране до настоящего дня. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кёйперс, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По его словам, отменяется рекомендация по самоизоляции и самостоятельному тестированию в случае наличия симптомов заболевания. Это означает, что подход к борьбе с коронавирусом в Нидерландах будет таким же, как и к борьбе с респираторно-вирусными инфекциями. "Теперь его действительно можно будет называть своего рода гриппом", - подчеркнул министр.

Чиновник добавил, что вирус никуда не исчезнет, однако "почти все в Нидерландах к настоящему времени выработали защиту", а последствия заболевания стали гораздо менее серьезными.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен чуть более трех лет назад. С тех пор, согласно данным властей, инфекцией переболели 8,6 млн человек, около 47 тыс. человек умерли. В настоящее время в больницах находится около 900 пациентов с коронавирусом. Почти все они имеют ослабленное здоровье и сопутствующие заболевания.

Кёйперс добавил, что в ближайшее время будут закрыты оставшиеся региональные центры тестирования и власти не планируют новый раунд вакцинации. Вместе с тем прививка останется доступной для людей, желающих пройти первичную вакцинацию, а также некоторых наиболее уязвимых групп населения.

Отменить оставшиеся коронавирусные меры ранее рекомендовала группа экспертов при правительстве Нидерландов.