В Дагестане пройдет первый цифровой форум прикаспийских государств

Министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов сообщил, что организация форума в таком формате позволит обсудить актуальные проблемы в части обеспечения информационной безопасности

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /Корр. ТАСС Гянжеви Гаджибалаев/. Первый цифровой форум прикаспийских государств пройдет в октябре в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов.

"Сегодня в рамках встречи [главы Дагестана] Сергея Алимовича [Меликова] с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым достигнута договоренность о проведении в этом году первого цифрового форума прикаспийских государств в Дагестане. Предварительно это будет в октябре", - сказал собеседник агентства.

По его словам, организация форума в подобном формате позволит обсудить наиболее острые и актуальные проблемы в части обеспечения информационной безопасности. "Другое, более актуальное направление, которое планируется обсудить на полях форума, - импортозамещение, с учетом транспортного коридора "Север - Юг", который проходит через республики. Наша задача - объединить на одной площадке всех наших соседей - партнеров по Каспию", - добавил Гамзатов.